В Италии молодой петух сменил пол

Оставшись без кур, молодой петух начал нести и высиживать яйца. В настоящее время изучением феномена занимаются специалисты, специально приехавшие в Тоскану, чтобы взять у птицы анализ ДНК и определить, что заставило петуха превратиться в курицу. Эксперты предполагают, что петух сменил пол, чтобы продолжить размножение без самок. На планете обитает несколько видов животных, способных менять пол. Подобные радикальные перемены, названные последовательным гермафродитизмом, в частности могут произойти с креветками, морскими огурцами, рыбами-клоунами, рыбами-попугаями и другими обитателями коралловых рифов.