В Италии молодой петух сменил пол
20 апреля 2010, 16:30ОбществоArtem
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Петух, живущий на одной из ферм в итальянской Тоскане, поменял пол. Как сообщает Orange News, это произошло после того, как курятник разорила лисица.
Оставшись без кур, молодой петух начал нести и высиживать яйца. В настоящее время изучением феномена занимаются специалисты, специально приехавшие в Тоскану, чтобы взять у птицы анализ ДНК и определить, что заставило петуха превратиться в курицу. Эксперты предполагают, что петух сменил пол, чтобы продолжить размножение без самок. На планете обитает несколько видов животных, способных менять пол. Подобные радикальные перемены, названные последовательным гермафродитизмом, в частности могут произойти с креветками, морскими огурцами, рыбами-клоунами, рыбами-попугаями и другими обитателями коралловых рифов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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