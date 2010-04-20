В каждом районе г. Нижний Тагил определили лучших юных спасателей
20 апреля 2010, 16:59ОбществоArtem
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В городе завершились районные этапы соревнований «Юный спасатель». В Ленинском районе соревнования впервые прошли на Лисьей горе.
Это дало возможность участникам на сложном рельефе ощутить сложность выполняемых этапов. В Дзержинском и Тагилстроевском районах соревнования были организованы на территориях школ, но и преодоление искусственного рельефа было для ребят не менее сложным и интересным, пишет официальный сайт Нижнего Тагила ntagil.org. Победители соревнований, а также те, кто вошёл в тройку призеров городских соревнований в прошлом году, сразятся за звание лучшего Юногоспасателя 18-го мая на горе «Шихан» в пойме реки Тагил.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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