В каждом районе г. Нижний Тагил определили лучших юных спасателей

Это дало возможность участникам на сложном рельефе ощутить сложность выполняемых этапов. В Дзержинском и Тагилстроевском районах соревнования были организованы на территориях школ, но и преодоление искусственного рельефа было для ребят не менее сложным и интересным, пишет официальный сайт Нижнего Тагила ntagil.org. Победители соревнований, а также те, кто вошёл в тройку призеров городских соревнований в прошлом году, сразятся за звание лучшего Юногоспасателя 18-го мая на горе «Шихан» в пойме реки Тагил.