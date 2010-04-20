Возле подпольной лаборатории по производству амфетамина заметили диджеев ночных клубов г. Н. Тагил

Первым был задержан 40-калетний мужчина на улице Газетная. У него изъяли 107 граммов синтетического наркотика. Следующим арестовали 43-хлетнего тагильчанина, у которого обнаружили 110 граммов амфетамина. А в его квартире нашли 43 коробки с химикатами и приспособления для изготовления синтетических наркотиков. Как рассказали нам в нижнетагильском отделе Госнаркоконтроля, пока в подпольной лаборатории шел обыск, поблизости заметили диджеев известных тагильских ночных клубов.

По данным наркополицейских, основными потребителями амфетамина является молодежь, отдыхающая на дискотеках и в клубах. Под действием этого наркотика люди могут танцевать всю ночь, но вскоре наступает эмоциональное и физическое истощение. Кстати, амфетамин был изобретен более 100 лет назад. К примеру, на этот синтетический психостимулятор насильно «сажали» рабочих на фабриках в Японии и фашистской Германии, чтобы до остатка использовать их силы. Становясь наркоманами, эти люди страдали от истощения и жутких галлюцинаций.