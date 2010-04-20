Взрывы в Гальянском карьере. Ничего криминального, одни плюсы

Отбито около 100 тысяч тонн горной массы с высоким содержанием кальция в известняке. Потребителями его являются уральские предприятия «Евраза». Он нужен для производства агломерата на Качканарском ГОКе и для выпуска новых видов продукции Высокогорского ГОКа – железофлюса, который используется на НТМК при выплавке чугуна и профилактированного известью концентрата, востребованного на внешнем рынке. Добычу известняка в Гальянском карьере ВГОК ведёт уже более 30 лет. По данным геологоразведки, месторождение известняка хорошего качества располагается на юго-западной стороне карьера и его запасов хватит еще на многие годы.