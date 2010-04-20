За год «Уралвагонзаводу» удалось сократить внутренние издержки на 54%
20 апреля 2010, 17:20ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За год «Уралвагонзаводу» удалось сократить внутренние издержки на 54%, что является уникальным для отечественных предприятий.
Об этом генеральный директор корпорации Олег Сиенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Также в интервью были затронуты вопросы диверсификации производства. Глава корпорации сообщил о ходе реализации проекта по производству оборудования для бурения и капитального ремонта скважин. Олег Сиенко отметил уникальность данной российско-шведской разработки, которая будет конкурентноспособной на рынке.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей