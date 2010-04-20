За год «Уралвагонзаводу» удалось сократить внутренние издержки на 54%

Об этом генеральный директор корпорации Олег Сиенко рассказал в интервью телеканалу «Россия 24». Также в интервью были затронуты вопросы диверсификации производства. Глава корпорации сообщил о ходе реализации проекта по производству оборудования для бурения и капитального ремонта скважин. Олег Сиенко отметил уникальность данной российско-шведской разработки, которая будет конкурентноспособной на рынке.