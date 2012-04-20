Акция "Посади дерево - вырастет лес"
18 мая проводится акция по посадке деревьев в Природном парке "Река Чусовая". Положение о проведении акции «Посади дерево - вырастет лес» 1 .
18 мая проводится акция по посадке деревьев в Природном парке "Река Чусовая".
Положение
о проведении акции «Посади дерево - вырастет лес»
1 .Общие положения
Акция «Посади дерево - вырастет лес» проводится природным парком «Река Чусовая» в соответствии с основными документами, определяющими деятельность парка и планом эколого-просветительской деятельности на 2012 год.
Акция проводится:
· совместно с ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» и ГУСО «Шалинское лесничество»;
· при информационной поддержке: интернет-ресурсов парка и министерства природных ресурсов Свердловской области.
2.Целью акции является:
Привлечение внимания населения, учащихся, общественности, средств массовой информации и предпринимателей к природоохранным проблемам и оказание реальной практической помощи в сохранении окружающей среды.
Акция способствует:
Сохранению и восстановлению природных комплексов, имеющих значительную экологическую, эстетическую и рекреационную ценность.
Формированию и повышению уровня экологической культуры населения, детей и подростков.
3.Участники акции:
В акции могут принять участие частные лица и представители организаций, педагоги и учащиеся образовательных учреждений.
4. Заявка на участие
Заявка на участие в акции принимается в свободной форме, до 15 мая 2011 года по телефонам в г. Нижний Тагил: (3435) 41-67-96 тел. или электронной почте (e-mail: park-nt@yandex.ru).
5. Обеспечение акции
Участникам акции бесплатно предоставляются:
· подготовленная площадка под посадку саженцев;
· обеспечение саженцами и необходимым инвентарем;
· ответственным за состояние здоровья участников является руководитель, приехавший с группой.
6. Инвентарь и оборудование
Каждая команда для обеспечения и участия в акции должна иметь:
· медицинскую аптечку;
· перчатки.
Отъезд участников акции самостоятельно на своем транспорте.
Контактные телефоны: в г. Нижний Тагил - 41-67-96 тел.