18 мая проводится акция по посадке деревьев в Природном парке "Река Чусовая".

Положение

о проведении акции «Посади дерево - вырастет лес»

1 .Общие положения

Акция «Посади дерево - вырастет лес» проводится природным парком «Река Чусовая» в соответствии с основными документами, определяющими деятельность парка и планом эколого-просветительской деятельности на 2012 год.

Акция проводится:

· совместно с ГУСО «Нижне-Тагильское лесничество» и ГУСО «Шалинское лесничество»;

· при информационной поддержке: интернет-ресурсов парка и министерства природных ресурсов Свердловской области.

2.Целью акции является:

Привлечение внимания населения, учащихся, общественности, средств массовой информации и предпринимателей к природоохранным проблемам и оказание реальной практической помощи в сохранении окружающей среды.

Акция способствует:

Сохранению и восстановлению природных комплексов, имеющих значительную экологическую, эстетическую и рекреационную ценность.

Формированию и повышению уровня экологической культуры населения, детей и подростков.

3.Участники акции:

В акции могут принять участие частные лица и представители организаций, педагоги и учащиеся образовательных учреждений.

4. Заявка на участие

Заявка на участие в акции принимается в свободной форме, до 15 мая 2011 года по телефонам в г. Нижний Тагил: (3435) 41-67-96 тел. или электронной почте (e-mail: park-nt@yandex.ru).

5. Обеспечение акции

Участникам акции бесплатно предоставляются:

· подготовленная площадка под посадку саженцев;

· обеспечение саженцами и необходимым инвентарем;

· ответственным за состояние здоровья участников является руководитель, приехавший с группой.

6. Инвентарь и оборудование

Каждая команда для обеспечения и участия в акции должна иметь:

· медицинскую аптечку;

· перчатки.

Отъезд участников акции самостоятельно на своем транспорте.