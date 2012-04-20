Audi привезет в Пекин три мировые премьеры

Напомним, автосалон стартует 23 апреля. Немецкий концерн не торопится раскрывать все карты. Как минимум, две новинки держатся в секрете. Концепт заряженного кроссовера Audi RS Q3 компания представила чуть ранее. Прототип должен стать самым мощный в семействе ку-третьих. Концепт получил мотор от версии Q3 Vail, который ранее являлся топовым в гамме и развивал 314 л.с. Для версии RS мощность была увеличена до 360 л.с. По официальным данным, такая энерговооруженность позволяет кроссоверу ускоряться до 100 км/ч за 5,2 секунды и набирать 265 км/ч. RS Q3 снабжен семиступенчатой коробкой с двойным сцеплением S Tronic и полным приводом Quattro, причем в Audi утверждают, что благодаря особым настройкам почти всегда основной поток тяги приходится на переднюю ось. За счет спортивной подвески клиренс кроссовера уменьшен на 25 мм. Еще одна новинка также будет базироваться на платформе Q3. Но что это будет за автомобиль, не сообщается. Третьей новинкой станет модель Audi A6L. Компания также не раскрывает подробностей, отмечая лишь, что в Пекине будет представлена технологическая платформа этой модели. Подробности узнаем в понедельник, 23 апреля.