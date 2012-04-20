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Дорожный ремонт на Серовской трассе: засыпали яму асфальтом, примяли уазиком и уехали (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорожный ремонт на Серовской трассе: засыпали яму асфальтом, примяли уазиком и уехали (ФОТО)

20 апреля 2012, 13:36ОбществоОльга
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