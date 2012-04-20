Дорожный ремонт на Серовской трассе: засыпали яму асфальтом, примяли уазиком и уехали (ФОТО)
Укладка асфальта в снег – не единственный новаторский способ дорожного ремонта, изобретенный местными дорожными службами. Накануне участники движения «Тагил без ям» случайно стали свидетелями того, как проходит текущий ремонт на Серовской трассе.
В четверг днем представители неизвестной фирмы-подрядчика на 253 кмСеровской трассы в направлении к Екатеринбургу производили ямочныйремонт. Как рассказали участники движения «Тагил без ям», дорожники нагрузовике и уазике «делали заплатки» на трассе, а по факту простозасыпали асфальтом ямы на дорогах. По словам сотрудника дорожной службы,они «прикатывали» его уазиком.
Таким образом дорожники успели «отремонтировать» уже 1-2 км. трассы.Автомобили быстро разнесли прилипающий к шинам и ко дну неукатанный асфальт запределы «отремонтированных» участков.
Общественники засняли процесс на фотоаппарат. Дорожники отреагировали спокойно и невозмутимо поехали к следующей яме.
Название фирмы-подрядчика неизвестно, есть только номер авто. Попредположению активистов движения, участок обслуживает дорожная службаиз Екатеринбурга.
Участники «Тагила без ям» намерены предоставить фотографии в прокуратуру.
© Ольга Орехова TagilCity.ru