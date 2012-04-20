Дорожный ремонт на Серовской трассе: засыпали яму асфальтом, примяли уазиком и уехали (ФОТО)

В четверг днем представители неизвестной фирмы-подрядчика на 253 кмСеровской трассы в направлении к Екатеринбургу производили ямочныйремонт. Как рассказали участники движения «Тагил без ям», дорожники нагрузовике и уазике «делали заплатки» на трассе, а по факту простозасыпали асфальтом ямы на дорогах. По словам сотрудника дорожной службы,они «прикатывали» его уазиком.