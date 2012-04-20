Екатеринбург может лишиться 45 детских садов

Это практически все садики, которыетехнически пригодны, но используются не по назначению. Из них половинаприходится на областные и федеральные объекты. Проводятся работы с этимиорганизациями по переселению. Предлагаются разные варианты, но, к сожалению,эти структуры от них отказываются. Они требуют ремонта, их не устраиваютплощади, не устраивает то, что это не отдельно стоящее здание, то, что неттерритории.