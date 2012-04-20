Екатеринбург может лишиться 45 детских садов
Очередь в детские сады Екатеринбурга могла бы сдвинуться на 4,5 тысячи мест вперед, но... федеральные структуры города выезжать из «садиков» не собираются.
Заместитель начальника ДУМИ поэкономике и финансам Майя Строшкова говорит:
Это практически все садики, которыетехнически пригодны, но используются не по назначению. Из них половинаприходится на областные и федеральные объекты. Проводятся работы с этимиорганизациями по переселению. Предлагаются разные варианты, но, к сожалению,эти структуры от них отказываются. Они требуют ремонта, их не устраиваютплощади, не устраивает то, что это не отдельно стоящее здание, то, что неттерритории.
Среди служб, которые по плану должныосвободить помещения, числится МВД. Однако министр по управлению госимуществомВиталий Недельский считает, что объекты, занятые МВД не подлежатперепрофилированию и должны быть переданы на соответствующий федеральныйуровень.
Это серьезная заминка на путиреализации плана по освобождению зданий детских садов. АдминистрацияЕкатеринбурга не в силах прийти к компромиссу с областным правительством, аместа дошколят под угрозой.
© По материалам JustMedia