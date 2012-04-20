ГИБДД начнет экспресс-проверку на трезвость

При использовании экспресс-тестирования инспекторы смогут проверить большое число водителей. Раз у нас кривая ДТП поползла вверх, нужно проводить рейды, когда сотрудник ГИБДД действует с командой и медиками, останавливает весь транспорт на дороге и делает каждому водителю экспресс-анализ на содержание алкоголя. Эта мера эффективна, потому что позволяет уйти от коррупционного воздействия как сотрудникам полиции, так и медикам, поскольку они не знают друг друга, - цитирует Кирьянова Коммерсантъ. Для экспресс-тестирования на трезвость водителю не нужно будет выходить из автомобиля. Проверка занимает не много времени и, в случае подтверждения трезвости, автовладелец сможет продолжить путь. Как отмечает газета, испекторы ГИБДД в настоящее время также проводят экспресс-тестирование на трезвость, однако такая схема используется нелегально, в основном в качестве инструмента поборов. Согласно действующему законодательству инспектор должен направить автовладельца на проверку на трезвость только при наличии одного из признаков опьянения. В постановлении правительства №475 к таким признакам относятся запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов или поведение, не соответствующее обстановке. Если водитель соглашается пройти проверку, то она производится в присутствии двух понятых. При этом обязательно оформляется протокол. Тестирования производится при помощи специального алкотестера, который распечатывает результат. На основании этого результата оформляется акт освидетельствования. Если водитель пьян, то у него изымаются права, а документы направляются в суд. В соответствии со статьей 12.8 пункт 1 Кодекса об административных правонарушениях управление машиной в нетрезвом состоянии карается лишением прав на срок от полутора до двух лет. В случае, если водитель отказывается пройти проверку на трезвость, в соответствии со статьей 12.26, он наказывается лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Ранее Кирьянов рассказал, что ГИБДД совместно с медицинскими работниками намерена регулярно проводить рейды по выявлению нетрезвых водителей. Для проверки будут останавливаться все автомобили подряд. В августе 2010 года в рамках программы по борьбе с пьянством на дорогах был отменен максимально допустимый уровень алкоголя в крови водителя. Прежде этот показатель составлял 0,3 грамма на один литр крови или 0,15 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. В апреле 2012 года состоятся слушания законопроекта, предполагающего возврат норм содержания алкоголя в крови. Документ также предполагает ужесточение наказания для водителей, уличенных в повторном управлении машиной в нетрезвом состоянии. В частности, предлагается лишать таких водителей прав пожизненно или конфисковывать автомобиль.