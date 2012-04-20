Купить дозиметр бытовой и пойти с ним на рынок

Кто-то относится к этому скептически – земной шар большой, вода еще недавно считалась неисчерпаемым ресурсом, природа как-нибудь справится со всеми проблемами, и людям особо ничего не грозит. Но другие люди все же чувствуют таящуюся угрозу, и видят ее в поднимающихся над городами смогах, в генетически измененных продуктах. Эту угрозу можно видеть и осязать, зловонный запах свалок и загрязненных воздушных масс можно вдыхать, и своими глазами видеть мутную и совершенно лишенную жизни воду мертвых загрязненных рек. Но не все опасное, к сожалению, можно видеть или чуять. Многие вещи остаются за пределами человеческих органов чувств, и потому оказываются особо опасными. Так, совершенно не воспринимается нами радиация. А она все же есть – и даже более того, ее «фонящих» мест и объектов куда больше, чем только можно себе представить.

Буквально где угодно может выпасть радиоактивный дождь – зараженный на ближайшем полигоне, содержащий остатки от катастрофы на Фукусиме, или просто имеющий часть воды, испарившейся с загрязненной земли радиоактивной свалки. Если он прольется на лес – деревья будут заражены. А если их срубят и используют для изготовления мебели или стройматериалов – радиация проникнет в жилище человека. И такой пример распространения является далеко не единственным возможным вариантом.

Чтобы не оказаться слепым котенком на фоне этой мощной угрозы, стоит купить дозиметр бытовой, и всегда иметь его при себе – в особенности, когда приходится отправляться за покупками. Прибор позволит видеть вещи такими, какие они есть, и не впадать в заблуждение. Особо важно иметь при себе такое устройство, если речь идет о приобретении продуктов питания.