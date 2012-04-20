Молодежь Нижнего Тагила не дала городу погрязнуть в мусоре (ФОТО)

Так как сама акция проходит при большом участии сотрудников Городского дворца молодежи, и собрание была проведено рядом с ГДМ, то участникам акции поручили прибраться на улице Пархоменко.

Ребята очистили очень большую территорию: это половина улицы Пархоменко от Новостроя до проспекта Ленина. И это понятно, ведь в акции участвовало около 400 человек. Это учащиеся школ 50, 1, Политехнической гимназии, Строительного техникума и других учебных заведений рассказал организатор движения Александр Гарбуз.

При этом в акцию «290 добрых дел» входят не только субботники. Волонтеры будут помогать ветеранам и пенсионерам и поучаствуют в патриотической работе. Акция долговременная: итоги ее будут подведены 1 августа, уже после юбилея города, к которому она приурочена.

По словам Александра, участие в акции поможет ребятам попасть в ряды Отрядов мэра и заработать в период летних каникул. В этом году конкурс в Отряд очень высок, и организаторы акции выберут лучших 1400 учащихся из более чем двух тысяч желающих.