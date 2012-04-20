На «ТрансРоссии-2012» УВЗ представит инновационные изделия
20 апреля 2012, 15:27Общество
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Корпорация «УВЗ» на 17-ой московской международной выставке и конференции «Транс Россия -2012» представит новейшие разработки дивизиона железнодорожной техники. Ключевое место в экспозиции займет инновационное изделие – многофункциональное транспортное средство ТМВ-2.
Также научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» выступитофициальным спонсором этой крупнейшей транспортной выставки, сообщаетпресс-служба корпорации.
Кроме того, свои разработки представят подразделения корпорации из Екатеринбурга, Кирова, Нижнего Новгорода.
Выставка «ТрансРоссия-2012» пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 24 по 27 апреля.
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