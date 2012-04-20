На «ТрансРоссии-2012» УВЗ представит инновационные изделия

Также научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» выступитофициальным спонсором этой крупнейшей транспортной выставки, сообщаетпресс-служба корпорации.

Кроме того, свои разработки представят подразделения корпорации из Екатеринбурга, Кирова, Нижнего Новгорода.