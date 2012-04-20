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Начальник отдела военного комиссариата Александр Вострилов о ходе призывной кампании в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник отдела военного комиссариата Александр Вострилов о ходе призывной кампании в Нижнем Тагиле

20 апреля 2012, 10:28ОбществоОльга
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