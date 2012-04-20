Начальник отдела военного комиссариата Александр Вострилов о ходе призывной кампании в Нижнем Тагиле

TagilCity.ru: Какое количество тагильчан и жителей Горноуральского городского округа будут призваны в армию?

Александр Вострилов: Всего 500 человек. 450 человек – по Нижнему Тагилу и 50 человек – по Горноуральскому городскому округу.

TagilCity.ru: В какие сроки призывники отправятся служить в ряды Вооруженных сил РФ?

А. В.: Отправка будет осуществляться после 10 мая.

Вопрос от анонимного пользователя: Имеют ли право сотрудники полицииконвоировать молодого человека непосредственно в военкомати удерживатьего в полиции на основании того, что он достиг призывного возраста и неявился в военкомат по первому извещению, которое не было доставлено емунепосредственно в руки?

А. В.: Принудительная доставка граждан, уклоняющихся от призыва навоенную службу, осуществляется в соответствии с законодательством и приналичии факта возбуждения административного дела в отношении призывника всоответствии со ст.21.5, 21.6 КоАП РФ при направлении обращенияначальника отдела венного комиссариата в полицию. О конвоированииникакой речи быть не может.

Вопрос от анонимного пользователя: На чьи плечи ложится ответственностьза несвоевременную явку призывника в военкомат, на призывника или же насотрудника военкомата, который не доставил повестку надлежащим образомнепосредственно призывнику, а вручил ее родственникам, соседям либодрузьям? Имеет ли в таком случае призывник право не являться ввоенкомат?

А. В.:Сотрудник военного комиссариата обязан вручить повесткупризывнику под роспись. Не являться в военкомат гражданин, не имеющийправа на отсрочку, не имеет права, так как в соответствии с Федеральнымзаконом «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗисполнять воинскую обязанность он должен добровольно и самостоятельно, ане по принуждению. Читайте ст.1, п.2 ст.6, п.п.1,2 ст.59, Федеральныйзакон «О воинской обязанности и военной службе» и вам многое станетпонятно. Читайте и изучайте законы.

Вопрос от анонимного пользователя: Почему не пускают родителей навоенную комиссию? Был свидетелем, когда мать не пустили на военнуюкомиссию, закрыв перед ней дверь! Это нарушение прав. Прокомментируйтепожалуйста.

А. В.: Родители призывника могут присутствовать на заседании призывнойкомиссии, что разрешено в соответствии с указаниями вышестоящегоруководства. О желании присутствовать на заседании призывной комиссииродители могут уведомить призывную комиссию как в день ее заседания, таки заблаговременно, отказов присутствовать на заседании призывнойкомиссии родителям в отделе военного комиссариата Свердловской областипо г.Нижний Тагил и Пригородному району не было никогда.

Вопрос от анонимного пользователя: Знают ли работники военкомата помимо«Закона о воинской обязанности и военной службе» другие законодательныеакты, регламентирующие призыв и возможности отсрочки от призыва?Используются ли эти знания в общении с призывниками?

А. В.:Мероприятия, связанные с призывом - это комплекс мероприятий, входе которых на заседании призывной комиссии рассматриваются вопросыпризыва и отправки на военную службу граждан, предоставление им отсрочекот призыва, если по состоянию здоровья они не годны к военной службе.Должностные лица в ходе организации призыва осуществляют подготовкумероприятий, связанных с призывом, в соответствии с требованиямиКонституции РФ, Федерального закона «О воинской обязанности и военнойслужбе», от 28.03.1998 N 53-ФЗ, Положения о призыве на военную службуграждан РФ (утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.11. 2006г. N 663), знают эти нормы права и используют их в своей работе спризывниками. При обращении граждан им в обязательном порядке разъясняюттребования законодательства.

В правовом государстве никто не препятствует никому самостоятельно взятьв руки закон, читать его, изучать и руководствоваться им.Предоставление гражданам отсрочек «по учебе» предусмотрено ст.24Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от28.03.1998 N 53-ФЗ.

Вопрос от анонимного пользователя: Существует ли регламент длительности личного приема у военкома?

А. В.:Да, существует. Никому никогда не было отказано в обращении лично к начальнику отдела военного комиссариата.

Вопрос от анонимного пользователя: Что ожидает человека 26-летнеговозраста, если он явится в военкомат с целью пройти медицинскуюкомиссию?

А. В.: Двадцатишестилетнему гражданину призывного возраста необходимобудет пройти медицинскую комиссию с последующей явкой на заседаниепризывной комиссии.

Вопрос от анонимного пользователя: В какой форме, на чье имя и куданужно предоставить письменное заявление о предоставлении отсрочки дляпоступающих в ВУЗы? Военная прокуратура подтвердила необходимость именнописьменного заявление на предоставление отсрочки.

А. В.: Для поступления в ВУЗы заявления в отдел военного комиссариата неподаются, а подаются в учебные заведения. Отсрочка от призыва навоенную службу гражданам восемнадцатилетнего возраста, заканчивающихобучение в школах, предоставляется в соответствии со ст.24Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от28.03.1998 N 53-ФЗ.

Вопрос от анонимного пользователя: Меня не взяли в армию попсихиатрической статье. Прошло много лет, психиатры признали меняполностью здоровым, я получил мед.справку на автовождение сроком на 3года (без всяких ограничений). Вопросы: 1) Возможно ли поменять военныйбилет на новый, в котором не будет указано, что я не годен к военнойслужбе? Это нужно на тот случай, если я вдруг решу пойти нагосударственную службу и надеть погоны. 2) Если же военный билет непоменять, то разрешат ли мне надеть погоны?

А. В.: Вопрос не комментируется, так как не относится к призыву гражданна военную службу. Гражданину необходимо доказать свою возможностьслужить в тех организациях, где предусмотрена государственная служба,свое освобождение от призыва на военную службу он уже доказал.

Вопрос от пользователя Андрея: Каков количественный и персональный состав призывной комиссии? Чьим решением она формируется?

А. В.:Количественный состав призывной комиссии определяется иформируется в соответствии со ст. 29 Федерального закона «О воинскойобязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 53-ФЗ.

Вопрос от пользователя Андрея: Служба в МВД засчитывается как воинская, или могут призвать?

А. В.: Служба в полиции является специальной службой. Военную службуграждане проходят по призыву, по контракту и при призыве на военныесборы, служба в полиции не считается службой в армии.

Вопрос от анонимного пользователя: У меня 2 группа инвалидности, я немогу получить военный билет, второй раз уже заставляют проходитьмед.комиссию. Что делать?

А. В.:Граждане призывного возраста, являющиеся инвалидами,освобождаются от призыва на военную службу с исключением с воинскогоучета. Они в обязательном порядке должны пройти медицинскую комиссию входе призыва, подтвердить свою инвалидность. Решение об освобождении отпризыва с исключением с воинского учета принимается на заседаниипризывной комиссии.

Вопрос от анонимного пользователя: Правомерно ли во времяпредоставленной отсрочки приглашать в военкомат для проведения«мероприятий, связанных с призывом», которые заключаются в прохождениимедицинского обследования, а это обследование занимает определенноевремя в ущерб работе и учебе? Ответ согласно закону я знаю. Мнеинтересно, знают ли его в военном комиссариате?

А. В.: Вызов призывников, у которых отсрочка заканчивается в ходепризыва, в отдел военного комиссариата для прохождения медицинскойкомиссии не является нарушением закона.