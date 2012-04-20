«Нацисты устроили шествие по улицам Нижнего Тагила» - комментарий очевидца

В их руках был плакат, изображающий свастику. Как известно, 20-е апреля - День рождения Гитлера. Возможно, шествие связано именно с этой датой. Многие горожане отчетливо слышали среди выкриков дружное «Тагииииил!!» (согласитесь, несколько странное приветствие насолившему всему свету фюреру). Приблизительный возраст участников прохода - не более 20-ти лет.