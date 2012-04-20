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«Нацисты устроили шествие по улицам Нижнего Тагила» - комментарий очевидца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Нацисты устроили шествие по улицам Нижнего Тагила» - комментарий очевидца

20 апреля 2012, 17:26ОбществоЕвгения
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