«Нацисты устроили шествие по улицам Нижнего Тагила» - комментарий очевидца
20 апреля 2012, 17:26ОбществоЕвгения
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По словам свидетелей сегодня было устроено шествие, или даже мини-парад, нацистов. Порядка 50-ти молодых людей с соответствующей атрибутикой ходили по городу, выкрикивая всевозможные лозунги.
В их руках был плакат, изображающий свастику. Как известно, 20-е апреля - День рождения Гитлера. Возможно, шествие связано именно с этой датой. Многие горожане отчетливо слышали среди выкриков дружное «Тагииииил!!» (согласитесь, несколько странное приветствие насолившему всему свету фюреру). Приблизительный возраст участников прохода - не более 20-ти лет.
Дополнение от 25.04.2012: Ответственность за проведение шествия в Нижнем Тагиле взяли на себя болельщики ФК «Уралец».
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