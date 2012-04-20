Новый Hyundai Santa Fe появится в Европе летом
20 апреля 2012, 08:24ОбществоРОман БОТов
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Hyundai Santa Fe нового поколения должен стать глобальной моделью. Производитель собирается продать в этом году более 150 000 экземпляров кроссовера по всему миру, дабы в какой-то мере нивелировать эффект экспансии зарубежных производителей на внутренний рынок Южной Кореи. В рамках соглашений о свободной торговле между Южной Кореей, Европой и США доступ зарубежных автопроизводителей на внутренний корейский рынок, ранее защищенный, существенно облегчился.
По сведениям Automotive News Europe, в этом году импортированные автомобили впервые заняли 10% рынка, тогда как несколько лет назад их доля не превышала 1%. Это обстоятельство во многом повлияло на решение руководства Hyundai активизировать продвижение кроссовера Santa Fe. К 2013 году компания рассчитывает реализовать 385 000 единиц кроссовера, а уже в этом году его владельцами должны стать 42 000 жителей Южной Кореи и 110 000 человек по всему остальному миру. Однако, по сведениям исследовательской компании Jato, в 2010 году Santa Fe занимал по продажам среди модельного ряда Hyundai только 7 место. Добавим, что продажи нового Santa Fe должны стартовать летом в Европе и США, а с октября кроссовер можно будет приобрести в Китае.
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