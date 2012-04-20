Победителям конкурса «Милый дом», организованного компанией Строительный двор, вручили призы (ФОТО)

Мы очень благодарны компании Строительный двор за то, что оценили наш дом по достоинству. Все в доме сделано своими руками, я всегда стараюсь, чтобы было красиво, что называется, с душой. Теперь, когда есть материал, еще баньку красивую построю поделился победитель конкурса «Милый дом» Федор Елфимович.