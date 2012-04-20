Победителям конкурса «Милый дом», организованного компанией Строительный двор, вручили призы (ФОТО)
19 апреля в Администрации города Нижний Тагил прошло торжественное награждение победителей конкурса «Милый дом».
Конкурс проводился компанией «Строительный двор» совместно с Администрацией города. В конкурсе приняли участие 56 Тагильцев.
Награждение по итогам конкурса состоялось 19 апреля в администрации Нижнего Тагила, где мэр города Исаева Валентина Павловна лично поздравила победителей. Победители конкурса получили свои награды из рук заместителя генерального директора компании Строительный двор Андрея Кузюкова:
- Радионова Елизавета Михайловна - приз за 2-е место (сертификат на приобретение товаров в магазине Строительный двор на сумму 70 000 руб.);
- Трофимова Елена Владимировна - приз за 3-е место (сертификат на приобретение товаров в магазине Строительный двор на сумму 30 000 руб.).
Дома победителей – настоящие шедевры. Покрашенный забор, резные ставенки, ухоженный дворик – во всем чувствуется рука хозяина своей земли. Секретами поддержания порядка с удовольствием делился победитель.
На фото - победитель конкурса Федор Елфимович и его красивый дом
Мы очень благодарны компании Строительный двор за то, что оценили наш дом по достоинству. Все в доме сделано своими руками, я всегда стараюсь, чтобы было красиво, что называется, с душой. Теперь, когда есть материал, еще баньку красивую построю поделился победитель конкурса «Милый дом» Федор Елфимович.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.