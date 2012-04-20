Погудина дети не забудут, а мамы – Артюха

Предлагаемый для утверждения закон губернского значения позволил бывыплачивать каждой уральской семье по 5 тысяч рублей ежемесячно, еслиродители не смогли по разным причинам устроить свое чадо в возрасте отполутора до семи лет в детский сад по месту жительства.

Доброе пожелание помощи «мамочкам и папочкам» с блеском провалили еще 12апреля на заседании профильного комитета областной думы по соцполитикепод председательством бывшего вице-мэра Нижнего Тагила ВячеславаПогудина.

Как сказано в официальном решении комитета, денежные выплаты не смогут подменить дошкольное образование и воспитание.

Тем не менее обсуждение закона продолжилось намедни на очередномзаседании облДумы. По словам Евгения Артюха, мнение которого удалосьузнать совершенно случайно, закон отклонили совсем не из-за подрываниярублем основ дошкольной педагогики. «Отклонили потому, что идеяправильная», - как-то двусмысленно изложил суть проблемы депутат,выплеснув все сказанное и наболевшее в своем ЖЖ. Народно-партийныйизбранник напомнил о повсеместном росте зарплат на 30% работниковдетсадов, о росте темпов строительства дошкольных учреждений, а заодно ио необходимости доработать закон о выплате денег семьям. Оказывается,просто так делать этого нельзя: народ у нас такой, что некоторые егопредставители норовят все пропить. Даже детские пособия. Откуда угосподина-товарища такие конкретные сведения, можно только догадываться.

Статистики пьющих мамочек у нас нет, а пособия семьям, где детей вдетсад устроить не могут, пока никто не выплачивал. Если следоватьлогике наших губернских нардепов, надо и материнский капитал за рождениевторого ребенка отменить. И за примером далеко ходить не надо: экс-мэрНижнего Тагила Николай Диденко находил возможность разовых выплат всем,уточним, семьям за рождение второго и последующего детей, а сменившаяего градоначальница Валентина Исаева посчитала излишним.