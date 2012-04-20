Появился первый тизер внедорожника Lamborghini
20 апреля 2012, 08:42ОбществоРОман БОТов
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Компания Lamborghini распространила первый тизер концептуального внедорожника, который дебютирует на следующей неделе на моторшоу в Пекине. Изображение машины размещено на официальном приглашении на ее презентацию. По предварительным данным, внедорожник Lamborghini будет построен на той же платформе, которую планируется использовать для Audi Q7 следующего поколения и, в укороченном виде, для новых Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne.
Модель будет оснащаться 5,2-литровым десятицилиндровым двигателем мощностью 580 лошадиных сил. Также не исключено появление в гамме гибридной силовой установки. Разработку внедорожника в середине апреля подтвердил руководитель Lamborghini Стефан Винкельманн. По его словам, если концерн Volkswagen одобрит запуск подобного автомобиля в серию в течение текущего года, то на рынок новинка может выйти примерно через пять лет. Как заявил Винкельманн, внедорожник помог бы компании, терпящей убытки с 2009 года, вернуться к прибыльности. Основным рынком сбыта для новой модели должен стать Китай.
Иллюстрация Lamborghini
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