Появился первый тизер внедорожника Lamborghini

Модель будет оснащаться 5,2-литровым десятицилиндровым двигателем мощностью 580 лошадиных сил. Также не исключено появление в гамме гибридной силовой установки. Разработку внедорожника в середине апреля подтвердил руководитель Lamborghini Стефан Винкельманн. По его словам, если концерн Volkswagen одобрит запуск подобного автомобиля в серию в течение текущего года, то на рынок новинка может выйти примерно через пять лет. Как заявил Винкельманн, внедорожник помог бы компании, терпящей убытки с 2009 года, вернуться к прибыльности. Основным рынком сбыта для новой модели должен стать Китай.