Родственники умершего могут получить его пенсионные накопления в течение полугода

В прошлом году специалисты Пенсионного фонда приняли около 700 заявленийот жителей города Нижнего Тагила и Пригородного района, из них 20% с поздним сроком обращения.

Получить средства пенсионных накоплений могут в первую очередь супруги, дети, родители умершего. Если таковых нет, то претендовать на эти деньгимогут другие родственники – братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

Правопреемник может и не быть родственником умершего. Такое возможно, если при жизни гражданин подал заявление о распределении средств пенсионных накоплений в пользу конкретного человека или нескольких людей, определив долю каждого. Оформить такое заявление можно в Управлении Пенсионного фонда по месту жительства, сообщили в нижнетагильском управлении Пенсионного фонда.