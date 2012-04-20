Школа пациентов по онкогематологии пройдет в Нижнем Тагиле в субботу
20 апреля 2012, 16:52ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бесплатное занятие для всех желающих организуют ассоциация онкогематологов России совместно с Межрегиональным общественным движением «Движение против рака».
В первую очередь лекторий будет полезен пациентам с онкогематологическими заболеваниями и их родственникам. На занятии выступят специалисты в области медицины, психологии и права. Они расскажут о диагностике и лечении этих болезней, объяснят, как справиться с переживаниями, и дадут советы по получению бесплатной медицинской помощи.
Занятие пройдёт в конференц-зале хирургического корпуса Демидовской больницы (г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 37) 21 апреля, в субботу, начало в 12.00.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей