Школа пациентов по онкогематологии пройдет в Нижнем Тагиле в субботу

В первую очередь лекторий будет полезен пациентам с онкогематологическими заболеваниями и их родственникам. На занятии выступят специалисты в области медицины, психологии и права. Они расскажут о диагностике и лечении этих болезней, объяснят, как справиться с переживаниями, и дадут советы по получению бесплатной медицинской помощи.