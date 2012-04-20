Среди тагильских работодателей выбраны лучшие страхователи
Областное отделение Пенсионного фонда подвело итоги II этапа всероссийского конкурса среди работодателей на звание «Лучший страхователь 2011 года по обязательному пенсионному страхованию».
В Нижнем Тагиле лучшим в своей категории стал «Уралвагонзавод» ииндивидуальный предприниматель Татьяна Сенчук, сообщили внижнетагильском отделении пенсионного фонда.
В конкурсе участвовали все работодатели, уплачивающие страховые в Пенсионный фонд.
Они должны своевременно и в полном объеме перечислять взносы в бюджетПФР, в срок и без ошибок представлять документы по персонифицированномуучету, а также регистрировать в системе обязательного пенсионногострахования100% своих сотрудников. Помимо этого на работодателя недолжно быть зафиксировано жалоб работников о нарушениях пенсионногозаконодательства сообщили в управлении.
В мае этого года будут подведены окончательные итоги конкурса и выбранылучшие страхователи области. Им вручат почетные дипломы, подписанныеПредседателем Правления ПФР.
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