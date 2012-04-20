Среди тагильских работодателей выбраны лучшие страхователи

Они должны своевременно и в полном объеме перечислять взносы в бюджетПФР, в срок и без ошибок представлять документы по персонифицированномуучету, а также регистрировать в системе обязательного пенсионногострахования100% своих сотрудников. Помимо этого на работодателя недолжно быть зафиксировано жалоб работников о нарушениях пенсионногозаконодательства сообщили в управлении.