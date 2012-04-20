Стоит ли приобретать кунг для L200

Уже не первый год среди немалого числа производителей с мировым именем Mitsubishi удерживает верхние позиции по популярности своей продукции. Лидер японского автопрома с завидным постоянством делает очередной подарок поклонникам высококачественных «азиатов». Mitsubishi L200 – одна из последних моделей пикапов, предназначенных для многоцелевого использования. За несколько лет активные продажи внедорожников достигли внушительных размеров, значительная часть которых приходится и на долю отечественных салонов. Ценители высоких технологий отметили комплекс достоинств транспортного средства, выгодная цена которого удачно сочетается с техническими характеристиками.

И, как всегда, предусмотрительные конструкторы оставили возможность будущим владельцам придать индивидуальность своим «железным коням». Прежде всего, это касается одной из частей, наличие которой делает внедорожник функциональным пикапом. Вместительный открытый багажник достоин соответствующей «оправы». И здесь фантазии новоиспеченных владельцев практически не ограничены. Со стационарными и раздвижными окнами, максимально увеличенные и эффектно припосаженные, выполненные из долговечных современных материалов – каждый выбирает кунг для L200 в соответствии с индивидуальными требованиями и к эстетическим, и техническим характеристикам.

Стальные конструкции по-прежнему занимают весомые позиции среди хард-топов. Действительно, такой кунг не только обладает визуальной эффектностью, но и отличается выгодной практичностью. Он способен выдержать максимальную нагрузку при ударах, не требует усиления конструкции для перевоза грузов на рейлингах и сохраняет максимальную видимость благодаря установке стеклоочистителей и внутренней шторки. Но и использование стекловолокна и пластика в кунгах несет в себе определенные преимущества. Для тех, кому нужна легкая конструкция для перевозки малогабаритных грузов, такие материалы можно назвать оптимальными благодаря более низкой стоимости. Также как вариант экономичного тюнинга многие выбирают установку обычной крышки для кузова.