Свердловской области не хватает специалистов по продажам, медиков и банкиров
20 апреля 2012, 08:28Общество
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В 2012 году продолжается стабильный рост вакансий и резюме, наиболее популярной сферой поиска работы и найма специалистов является профотрасль «Продажи», а также IT, банки, медицина и продажи. Таковы итоги квартального исследования рынка труда Свердловской области, которое провела служба исследований компании HeadHunter.
В целом на рынке труда наблюдается стабильный рост вакансий и резюме, размещенных на сайтах по поиску работы. По данным исследования, наиболее популярной стала профотрасль «Продажи» -чаще всего компании искали на работу именно «продажников», кандидатытакже предпочитали искать работу именно в этой сфере. В I квартале 2012года наиболее нуждались в «рабочих руках» такие профессиональныеотрасли, как IT, банки, медицина и продажи. Перенасыщен рынокпредложениями от юристови бухгалтеров.
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