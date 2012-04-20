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Свердловской области не хватает специалистов по продажам, медиков и банкиров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловской области не хватает специалистов по продажам, медиков и банкиров

20 апреля 2012, 08:28Общество
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