Свердловской области не хватает специалистов по продажам, медиков и банкиров

В целом на рынке труда наблюдается стабильный рост вакансий и резюме, размещенных на сайтах по поиску работы. По данным исследования, наиболее популярной стала профотрасль «Продажи» -чаще всего компании искали на работу именно «продажников», кандидатытакже предпочитали искать работу именно в этой сфере. В I квартале 2012года наиболее нуждались в «рабочих руках» такие профессиональныеотрасли, как IT, банки, медицина и продажи. Перенасыщен рынокпредложениями от юристови бухгалтеров.