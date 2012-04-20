Тагильчане, планирующие в выходные загородные поездки, должны быть очень осторожны

Первый случай зарегистрирован 10 апреля, пострадала девушка 29 лет. По ее словам, укус клеща отмечен на территории Выя (район бывшего «Гормолзавода»). Второй случай произошел на территории Горноуральского городского округа 12 апреля у ребенка 11 лет, живущего в поселке Черноисточинск. Как рассказывает мальчик, его «цапнул» клещ на территории коллективного сада № 10.

Оба укушенных не были защищены от клещевого энцефалита прививками. При обращении в лечебное учреждение им поставили уколы противоклещевого иммуноглобулина.

Нижнетагильский Роспотребнадзор напоминает тагильчанам, что самым эффективным и распространенным способом защиты от клещей является вакцинация. В этом году бесплатную вакцинацию против клещевого энцефалита, а именно 2 первичные прививки, могут получить дети в возрасте 15 месяцев и 7 лет, а также люди в возрасте 60 лет и старше, не болевшие клещевым энцефалитом и не прививавшиеся ранее.

Остальные жители города и округа будут прививаться за счет средств предприятий и учреждений, в которых работают или учатся, либо за свои деньги. Для иммунизации жители города могут обратиться в поликлиники по месту жительства.

При нарушении схемы иммунизации, говорят в Роспотребнадзоре, рекомендуется исследование крови на напряженность иммунитета к клещевому энцефалиту. Его можно пройти в лаборатории Нижнетагильского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу: ул.Октябрьской революции, 86.