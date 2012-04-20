Торговая сеть «Роспечать» приглашает  жителей Нижнего Тагила принять участие  в фотоконкурсе «Тагил в объективе»

Приветствуются комментарии к фотографии в виде цитат или стихотворений собственного сочинения. Пусть фото будет забавным, красивым, трогательным - но только не скучным и не похожим на другие. Первые пять участников получат подарки!

Условия конкурса: Фотографии на конкурс принимаются с 20 марта по 20 мая 2012 года. Вы можете отправить фотографии любым удобным для вас способом:

1) Электронным письмом на почту rospechatnt@mail.ru с пометкой «конкурс» (в письме указать Имя, фамилию автора, контактный телефон, краткую информацию о снимках);

2) Принести распечатанные фотографии в ближайший киоск «Роспечать». Фотографии должны быть упакованы в конверт.

Каждый участник должен заполнить бланк, в котором указываются Фамилия, имя, контактный телефон автора, количество фотографий, переданных на конкурс.

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники соглашаются с тем, что в случае участия или победы в Конкурсе их имена, фамилии, присланные фотографии могут быть использованы Организатором, в том числе опубликованы в СМИ.

Требования к фотографии: Фотография должна соответствовать теме конкурса. Изображение на фотографии должно быть узнаваемо и иметь объекты, которые есть только в Нижнем Тагиле. Фотография может быть цветной или черно-белой, срок давности не имеет значения. На снимке не должно быть специально добавленных дат, надписей, логотипов. Участник гарантирует наличие у него исключительных авторских прав на присланную им творческую работу. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной творческой работы участник обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет.

Подведение итогов: Победители фотоконкурса будут определены представителями Организатора конкурса и его Партнерами до 31 мая 2012. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.rospechat-nt.ruи городском портале Tagilcity.ru.

Награждение: Первые пять участников получат подарки. Снимки победителей будут использованы в Юбилейном Календаре на 2013 год с указанием имени автора. Календарь будет выпущен к Дню города и продаваться через сеть киосков «Роспечать». Каждому победителю - в подарок юбилейный календарь города с его снимком.

Организатор: сеть киосков «Роспечать-НТ».

Партнеры: РА «Робин Гуд», городской портал Tagilcity.ru.