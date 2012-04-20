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Торговая сеть «Роспечать» приглашает  жителей Нижнего Тагила принять участие  в фотоконкурсе «Тагил в объективе»
Сюжеты:
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Торговая сеть «Роспечать» приглашает  жителей Нижнего Тагила принять участие  в фотоконкурсе «Тагил в объективе»

20 апреля 2012, 10:39Общество
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