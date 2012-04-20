В музее-заповеднике прошла презентация книги «Огненные будни военных лет»
20 апреля 2012, 09:16Общество
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18 апреля в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» прошла встреча ветеранов металлургического завода им.В. В. Куйбышева (ныне музей-завод), на которой было состоялась презентация краеведческого исследования С. И. Хлопотова «Огненные будни военных лет», сообщили в отделе информации музея-заповедника.
Исследование рассказывает о производственной деятельности и жизниНижнетагильского металлургического завода им.В. В. Куйбышева в годыВеликой Отечественной войны 1941-1945 гг. Книга выпущена пока только в45 экземплярах.
Ее автор, Сергей Хлопотов, инженер-металлург и краевед, родился в 1930году в Нижнем Тагиле. Почти сорок лет он отработал на заводе. Послеостановки производства стал одним из активнейших участников музеефикациизавода. Сергей Иванович - автор многих публикаций в периодической печати ородном крае, городе, заводе. Соавтор книг о заводе, музее-заповеднике.Автор научных статей, объединенных в сборник «Нижнетагильскийметаллургический завод в прошлом и настоящем».
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