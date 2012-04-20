В музее-заповеднике прошла презентация книги «Огненные будни военных лет»

Исследование рассказывает о производственной деятельности и жизниНижнетагильского металлургического завода им.В. В. Куйбышева в годыВеликой Отечественной войны 1941-1945 гг. Книга выпущена пока только в45 экземплярах.

Ее автор, Сергей Хлопотов, инженер-металлург и краевед, родился в 1930году в Нижнем Тагиле. Почти сорок лет он отработал на заводе. Послеостановки производства стал одним из активнейших участников музеефикациизавода. Сергей Иванович - автор многих публикаций в периодической печати ородном крае, городе, заводе. Соавтор книг о заводе, музее-заповеднике.Автор научных статей, объединенных в сборник «Нижнетагильскийметаллургический завод в прошлом и настоящем».