В Сети появились шпионские фото хэтчбека Lada Granta

АвтоВАЗ решил не тратить силы на попытки скрыть новинку от окружающих, наклеив лишь несколько кусков изоленты на зону около задних фонарей, а потому хэтчбек предстал перед камерами в том виде, в котором вероятно и поступит в продажу. Задняя часть хэтчбека почти повторяет форму серийной Lada Kalina с тем же типом кузова. Изолента особо не помогла скрыть форму задних фонарей машины. Судя по фото, это одно из немногих отличий задней части хэтчбека Granta от хэтчбека Kalina. Удалось сделать также один снимок салона машины. Несмотря на маркировку Kalina, которая была замечена на сиденьях машины, салон у новой Гранты все-таки родной. Об этом свидетельствует приборная панель. Напомним, что хэтчбек Lada Granta должен поступить в продажу в следующем году.