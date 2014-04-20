Иной масштаб: «Тагил без ям» и начальник ПТО «Тагилдорстроя» решили навсегда убрать с дорог города торчащую арматуру
Никита Чапурин и Владимир Ларионов на плановой встрече активистов движения «Тагил без ям» и МУП «Тагилдорстрой» согласовали масштабные работы по устранению арматуры на дорогах города.
Отметим, что уже не первый год активисты движения самостоятельно борются с этим неприятным явлением: арматура, торчащая из плит и из бордюров регулярно портит как автотранспорт, так и вредит пешеходам.
Начальник производственно-технического отдела «Тагилдорстроя» Владимир Ларионов согласился, что силами активистов бороться с такой проблемой не так эффективно, как при работе дорожной службы. И уже с 18 марта на дорогах Нижнего Тагила начались работы по устранению опасной арматуры и в том числе арматурной сетки.
За 2 недели работники МУП «Тагилдорстрой» убрали с дорог Нижнего Тагила более 670 металлических «капканов» в виде арматуры, среди которых 13 арматурных сеток. Вырезка сеток с плит у трамвайных путей и арматуры у бордюрного камня проводилась по десяткам улиц, в их числе:
На достигнутом останавливаться никто не планирует, об этом сообщил Владимир Ларионов активистам движения «Тагил без ям»:
Мало кому известно, что арматура бывает разной. В зависимости от прочности, упругости и вязкости металла меняется не только цена на арматуру, но и сфера применения - от строительства высотных зданий до дорожных работ. Скорее всего, в этом случае была использована арматура повышенной упругости, которая применяется при возведении высотных строений, что и послужило причиной разрушения бетона.