Иной масштаб: «Тагил без ям» и начальник ПТО «Тагилдорстроя» решили навсегда убрать с дорог города торчащую арматуру

Отметим, что уже не первый год активисты движения самостоятельно борются с этим неприятным явлением: арматура, торчащая из плит и из бордюров регулярно портит как автотранспорт, так и вредит пешеходам.

Начальник производственно-технического отдела «Тагилдорстроя» Владимир Ларионов согласился, что силами активистов бороться с такой проблемой не так эффективно, как при работе дорожной службы. И уже с 18 марта на дорогах Нижнего Тагила начались работы по устранению опасной арматуры и в том числе арматурной сетки.

За 2 недели работники МУП «Тагилдорстрой» убрали с дорог Нижнего Тагила более 670 металлических «капканов» в виде арматуры, среди которых 13 арматурных сеток. Вырезка сеток с плит у трамвайных путей и арматуры у бордюрного камня проводилась по десяткам улиц, в их числе:

На достигнутом останавливаться никто не планирует, об этом сообщил Владимир Ларионов активистам движения «Тагил без ям»: