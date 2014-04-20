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Иной масштаб: «Тагил без ям» и начальник ПТО «Тагилдорстроя» решили навсегда убрать с дорог города торчащую арматуру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Иной масштаб: «Тагил без ям» и начальник ПТО «Тагилдорстроя» решили навсегда убрать с дорог города торчащую арматуру

20 апреля 2014, 10:59ОбществоЕвгения
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