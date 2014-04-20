С праздником святой Пасхи, тагильчане!
«Христос Воскрес» - «Воистину Воскрес». Эти слова с раннего утра говорят друг другу тагильчане, и не важно, знакомы они или видят друг друга впервые.
Сегодня, 20 апреля, православный мир отмечает Пасху, один из ключевых праздников религиозной культуры. Ко всем верующим уже обратился епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.
Наша христианская Пасха есть избавление от рабства греха и смерти, восхождение от земных форм бытия к небесным, к бессмертию. Именно Христос – истинный Центр всего мироздания, самым содержанием Которого является любовь – она выводит человека в просторы божественной вечности. Когда сила этой любви прикасается к нашему сердцу, оно раскрывается до беспредельности и радостно объемлет весь мир, всю тварь. В этой любви залог нашего единства, единства во Христе: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня».
Напомним, сегодня на Театральной площади состоится Крестный ход и Пасхальное богослужение. Маршрут и график следования Крестного хода:
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