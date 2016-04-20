Что такое профиль ПВХ? Характеристики профилей ПВХ

По востребованности поливинилхлорид уступает сегодня только полиэтилену. Сфера применения – от производства игрушек до автопрома и строительства, где он используется для производства оконного профиля. Изготавливается профиль ПВХ из модифицированного поливинилхлорида (группа термопластов) в виде порошкового гранулята, в который добавляют стабилизатор, модификаторы и пигменты.

рам – элементов каркаса Г-образной формы, который придает конструкции требуемую жесткость;

створок − поворотно-откидной или глухой части конструкции, которая имеет Z-образную форму;

вертикальных или горизонтальных импостов в форме буквы Т. Импосты разделяют оконную конструкцию на части и служат дополнительным элементом жесткости.

Принято классифицировать ПВХ профиль для окон на классы премиум, стандарт, эконом. Часто используется буквенное обозначение, где A соответствует премиум-классу. В Евросоюзе на профили действуют несколько стандартов, в том числе RAL GZ 716/1 (без деления на классы), в России – ГОСТ 30673-99.

При выборе ПВХ профиля для окон рекомендуется обращать внимание на такую величину, как коэффициент сопротивления теплопередачи. Величину коэффициента требуется выбирать в зависимости от градусо-суток отопительного сезона в вашем регионе, а сама величина определяется параметрами конструкции:

количеством камер в профиле, от которого зависят теплоизоляционные свойства профиля. Камеры выполняют также ряд других функций. Самый распространенный вариант – 3 камеры при монтажной ширине профиля ПВХ 58 мм. Количество камер может достигать 8;

монтажной шириной. Выпускаются профили с шириной от 58 до 100 и более миллиметров. Монтажная ширина определяет параметры устанавливаемого стеклопакета;

толщиной стенок профиля, внешней и внутренней. Профили класса А имеют стенки толщиной 3 мм, однако сам по себе этот параметр не имеет особо принципиального значения – важно только, чтобы стенка имела толщину не менее 2,5 мм, что соответствует классу В.

Очень важное значение имеет количество контуров уплотнения и качество используемых производителем материалов.

В номенклатуру продукции компании «СоюзПрофиль» входит главный профиль ПВХ трех-, четырех- и пятикамерных систем с монтажной шириной 58 и 70 мм. Высоких показателей ударопрочности производитель достигает применением современных модификаторов. Армирующий вкладыш изготавливается из оцинкованной стали. Оконные системы Alpenprof могут быть выполнены в раздвижном варианте.

Профиль ПВХ оконный от Alpenprof предусматривает модульный принцип − возможность установки всех основных и дополнительных артикулов системы, а фурнитурный паз позволяет устанавливать стандартизированную фурнитуру других производителей. Оконные системы Alpenprof имеют отличные эксплуатационные характеристики, элегантный внешний вид, уплотнительные контуры выполнены из EPDM каучука, способного сохранять эластичность длительное время.

Компания «ЭксПроф» одна из первых в стране освоила выпуск ПВХ профиля для окон, сейчас входит в число 5 крупнейших производителей в России. Отличительные черты продукции компании «ЭксПроф»:

многофункциональность;

морозостойкое исполнение;

внутрипрофильная приточная вентиляция в некоторых системах.

Производитель Exprof освоил выпуск 45 наименований профилей. Наш интернет-магазин «Пилот» предлагает профиль Practica, Prowin и Экорама с монтажной шириной 58 мм (все 3-х камерные), Experta (6-ти камерный) и Profecta Plus (5-ти камерный) – с шириной 70 мм, Practica – 101 мм (3-х камерный).

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