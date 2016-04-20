Давайте жить дружно: видеоролик тагильской гимназии об избежании конфликтов стал лучшим в области (ВИДЕО)
20 апреля 2016, 16:10ОбществоТимофей Данилов
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В Свердловской области завершился конкурс «Лучший медиа-ролик о службе медиации в образовательных учреждениях». Он проводился в рамках «пилотного проекта» внедрения служб по урегулированию конфликтов в учебных заведениях.
По итогам конкурса художественный ролик тагильской гимназии №86 признан лучшим в своей номинации. Юные тагильчане сняли мини-фильм «Служба школьной медиации: от конфликта к примирению».
Свердловский областной педколледж занял первое место в номинации «Лучший анимационный фильм». А школа из Полевского сняла лучшую «документалку» о работе школьных служб медиации.
Жюри оценивало то, насколько хорошо ребята понимают, что такое медиация и зачем она нужна в школах, а также удалось ли юным режиссерам донести свою идею до зрителей. И, конечно, раз это конкурс видеороликов, немаловажным являлась образность, оригинальность съемки и художественность.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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