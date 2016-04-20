Давайте жить дружно: видеоролик тагильской гимназии об избежании конфликтов стал лучшим в области (ВИДЕО)

Жюри оценивало то, насколько хорошо ребята понимают, что такое медиация и зачем она нужна в школах, а также удалось ли юным режиссерам донести свою идею до зрителей. И, конечно, раз это конкурс видеороликов, немаловажным являлась образность, оригинальность съемки и художественность.