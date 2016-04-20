"Фотеевский корт" ведет набор на групповые и персональные тренировки по большому теннису
20 апреля 2016, 16:05ОбществоОльга
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Вы мечтаете заняться спортом для поддержания физической формы и бодрости духа? Жаждете движения, но не знаете с чего начать и куда податься? Если это про Вас, то Вам определенно следует попробовать...
Вы мечтаете заняться спортом для поддержания физической формы и бодрости духа? Жаждете движения, но не знаете с чего начать и куда податься? Если это про Вас, то Вам определенно следует попробовать записаться на уроки большого тенниса от "Фотеевского корта"
ВНИМАНИЕ!!!
"Фотеевский корт" приглашает всех желающих поиграть в большой теннис! Мы предлагаем вам услуги тренера как для персональных, так и для групповых занятий!!
УСПЕВАЙТЕ ЗАПИСЫВАТЬСЯ!!
Все подробности по тел. 8 (932) 601-53-80; 8 (912) 660-20-10
Вступите в нашу группу, следите за новостями https://vk.com/foteevski_kort_nt
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