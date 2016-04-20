"Фотеевский корт" ведет набор на групповые и персональные тренировки по большому теннису



Вы мечтаете заняться спортом для поддержания физической формы и бодрости духа? Жаждете движения, но не знаете с чего начать и куда податься? Если это про Вас, то Вам определенно следует попробовать записаться на уроки большого тенниса от "Фотеевского корта"