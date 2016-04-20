Мэрия Нижнего Тагила предлагает работу: нужен новый глава Висимо-Уткинской администрации
20 апреля 2016, 19:40ОбществоДенис Таратонов
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Недавно глава Висимо-Уткинской администрации по собственному желанию покинул свой пост. Мэрия Нижнего Тагила приглашает кандидатов на освободившуюся должность. Подать документы может каждый тагильчанин, который достиг совершеннолетия и удовлетворяет определенным требованиям.
Сюжеты: Нижний Тагил
Будущий глава Висимо-Уткинской администрации должен будет организовывать деятельность территориальной администрации, обеспечивать выполнение законов, проводить прием населения и многое другое.
С полным списком требований и необходимых документов можно ознакомиться на странице вакансии.
Документы будут приниматься в Администрации Нижнего Тагила до 10 мая. Уточнить информацию можно по телефонам: 47-10-28, 41-21-65.
Если по каким-либо причинам вам не подходит эта должность, вы всегда можете подыскать работу по вкусу на TagilCity.ru.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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