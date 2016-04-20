Мэрия Нижнего Тагила предлагает работу: нужен новый глава Висимо-Уткинской администрации

Будущий глава Висимо-Уткинской администрации должен будет организовывать деятельность территориальной администрации, обеспечивать выполнение законов, проводить прием населения и многое другое.

С полным списком требований и необходимых документов можно ознакомиться на странице вакансии.

Документы будут приниматься в Администрации Нижнего Тагила до 10 мая. Уточнить информацию можно по телефонам: 47-10-28, 41-21-65.

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