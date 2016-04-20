Пожарные Нижнего Тагила следят за лесами из космоса и каждый день отчитываются перед Москвой (ФОТО)

В районе Нижнего Тагила на возвышенностях находится 4 камеры, которые охватывают довольно большую площадь. Есть космический мониторинг. Два раза в сутки пролетает спутник, который присылает фотографии термоточек. Мы должны их проверять. Поначалу были ложные срабатывания, допустим, когда выгружали навоз. Сейчас отработали, знаем, где что. Плюс традиционная авиация. После 2010 года этим очень серьёзно занимаемся рассказал Олег Полевщиков.

Кроме наблюдения за лесами, технические новинки изменили и рабочий день руководителей противопожарной службы. Теперь не меньше часа занимает каждодневный отчет перед Москвой по видеоконференцсвязи:

В 9 часов начинается «селектор». Все регионы, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Крымом, докладывают свою обстановку: что у них случилось, какая у них ситуация. Потом докладываются регионы и субъекты. На это уходит по часу, полтора, каждый день. Это в принципе неплохо, потому что мы учимся на чужих ошибках или видим, какие решения принимаются в тех или иных ситуациях.

Ещё есть такое требование, если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, то выезжает оперативная группа, и идет прямая связь, -- завершил рассказ начальник противопожарной службы Нижнего Тагила.

Сейчас в Нижнем Тагиле действует порядка 30 пожарных автомобилей, плюс специальная техника. Этого вполне достаточно для обеспечения пожарной безопасности в городе.