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Пожарные Нижнего Тагила следят за лесами из космоса и каждый день отчитываются перед Москвой (ФОТО)
Сюжеты:
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Пожарные Нижнего Тагила следят за лесами из космоса и каждый день отчитываются перед Москвой (ФОТО)

20 апреля 2016, 16:45ОбществоДенис Таратонов
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