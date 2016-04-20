«Тагилэнерго» обещает начать отопительный сезон в Нижнем Тагиле без задержек (ФОТО)

Директор «Тагилэнерго» уверен, что, несмотря на имеющиеся за предприятием долги, подготовка к отопительному сезону пройдет по намеченному плану и задержек не будет:

Основная задача на сегодня — это подготовка к отопительному сезону. Мы уже составили графики ремонтов для подготовки к отопительному сезону 2016-2017 года. Они уже утверждены в Администрации города. На ремонт запланировано 75 миллионов рублей, будем ремонтировать в районе 7-8 километров погонных сетей сказал он.

Недавно предприятие провело конкурс на закуп оборудования, частично оно уже находится на складе МУП «Тагилэнерго». Были сформированы бригады для ремонтов. С Администрацией Нижнего Тагила проходит согласование проведения работ, чтобы не получилось, что сначала проводится благоустройство улицы, а затем ремонтные работы.

Люди, средства и материалы уже есть на предприятии. Графики сформированы, нас поддерживает Глава города. Я думаю, в сентябре месяце, как и в 2015 году, мы будем запускать отопление заключил Сергей Николаевич.