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«Тагилэнерго» обещает начать отопительный сезон в Нижнем Тагиле без задержек (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Тагилэнерго» обещает начать отопительный сезон в Нижнем Тагиле без задержек (ФОТО)

20 апреля 2016, 18:25ОбществоДенис Таратонов
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