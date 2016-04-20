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В Нижнем Тагиле открылась персональная выставка Алёны Кошкиной – участницы проекта «ЕВРАЗ – детям» (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле открылась персональная выставка Алёны Кошкиной – участницы проекта «ЕВРАЗ – детям» (ФОТО)

20 апреля 2016, 09:35ОбществоТимофей Данилов
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