В Нижнем Тагиле открылась персональная выставка Алёны Кошкиной – участницы проекта «ЕВРАЗ – детям» (ФОТО)

Натюрморты, пейзажи, абстракции, портреты – на выставке «Оса любви» представлены около 20-ти работ юного дарования. Алёна уже 7 лет является участницей благотворительного проекта «ЕВРАЗ – детям». В этом году девочка оканчивает коррекционную школу. Можно сказать, эта выставка – своеобразный подарок выпускницы своей школе.

Картины Алёна писала со своей бабушкой-педагогом Нелли Кошкиной. Женщина уже много лет является волонтером в некоммерческой организации «Авторы явлений». Педагоги этой организации помогают раскрыть таланты детей с ограниченными возможностями здоровья.

Любимая картина Алёны – «Оса любви». Её юная художница писала сама, без помощи педагогов-волонтеров.

Стоит отметить, что у девочки есть и другие таланты. Например, Алёна поет и читает стихи. Поэтому на открытии её первой персональной выставки ЕВРАЗ НТМК подарил сертификат на приобретение микрофона.

Добавим, это уже шестая такая выставка, организованная при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле.