Вашему Малышу уже 1,5 года? Приглашаем на КУРС РАННЕГО РАЗВИТИЯ (ОТ 1,5 ДО 2,5 ЛЕТ)
Данный курс раннего развития состоит из небольших групп, в которых малыши подбираются по возрастной категории.
Данный курс раннего развития состоит из небольших групп, в которых малыши подбираются по возрастной категории. Все занятия проводят опытные педагоги и аниматоры ДЦ «Классики». Все занятия ведутся в игровой форме, а на «переменках» организовываются веселые игры.
ЧТО НУЖНО РАЗВИВАТЬ У РЕБЕНКА ОТ 1,5 Г.?
Прежде всего : внимание, мышление, память, речь, воображение, мелкую моторику понимают все родители. Но далеко не у всех мам и пап, бабушек и дедушек есть специальное образование, необходимые знания, достаточное количество свободного времени, чтобы развить в ребенке все его способности, обучить полезным умениям и навыкам, привить любовь к учебе, научить общаться со сверстниками.
Для этого и существует наш детский центр развития «Классики» г. Нижний Тагил, где мы проводим:
- музыкальную паузу;
- творческие занятия;
- уроки по развитию речи,
- логика;
- чтение;
- пальчиковую гимнастику;
- развитие руки, прослушивание музыки
ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ, ПОЗВОНИТЕ НАМ : +7 (3435) 44 90 70.
А лучше приводите своих любимых малышей в детский центр развития «Классики» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 47 и мы вместе откроем перед Вашим ребенком необъятную красоту окружающего мира!