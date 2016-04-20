Вашему Малышу уже 1,5 года? Приглашаем на КУРС РАННЕГО РАЗВИТИЯ (ОТ 1,5 ДО 2,5 ЛЕТ)

Данный курс раннего развития состоит из небольших групп, в которых малыши подбираются по возрастной категории. Все занятия проводят опытные педагоги и аниматоры ДЦ «Классики». Все занятия ведутся в игровой форме, а на «переменках» организовываются веселые игры.

ЧТО НУЖНО РАЗВИВАТЬ У РЕБЕНКА ОТ 1,5 Г.?

Прежде всего : внимание, мышление, память, речь, воображение, мелкую моторику понимают все родители. Но далеко не у всех мам и пап, бабушек и дедушек есть специальное образование, необходимые знания, достаточное количество свободного времени, чтобы развить в ребенке все его способности, обучить полезным умениям и навыкам, привить любовь к учебе, научить общаться со сверстниками.

Для этого и существует наш детский центр развития «Классики» г. Нижний Тагил, где мы проводим:

музыкальную паузу;

творческие занятия;

уроки по развитию речи,

логика;

чтение;

пальчиковую гимнастику;

развитие руки, прослушивание музыки

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