Заповедники Среднего Урала готовятся к летнему сезону
Сотрудники уральских заповедников уже начинают готовиться к летнему сезону, который обычно приносит с собой множество пожаров. Этот период является самым сложным и трудоемким для них. План тушения на этот год уже составлен и согласован с МЧС и Минприродой РФ.
В ближайшее время планируется начать обучение персонала и практику, а также подготовить средства пожарной безопасности. Технику испытают, и, по необходимости, проведут ремонтные работы.
К сожалению, именно Уральский район более всего подвержен летним масштабным возгораниям. И это касается не только заповедников, но и всех лесных территорий. А ведь, помимо этих проблем, существуют еще такие, с которыми необходимо бороться для продвижения и роста лесного производства. Как утверждает Владимир Ярославович Крупчак, одной из главных причин появления проблем в этой сфере является недостаточное поступление инвестиций в развитие новых технологий. Часть денег выделяют, но их катастрофически мало. Это влечет за собой ряд проблем, одной из которых является недоразвитость и отсталость технологий. Для того чтобы повысить цену на отечественную лесную продукцию за границей, необходимо пересмотреть актуальность технологий, и вследствие их усовершенствования поднимется качество самого продукта.