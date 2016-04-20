Заповедники Среднего Урала готовятся к летнему сезону

К сожалению, именно Уральский район более всего подвержен летним масштабным возгораниям. И это касается не только заповедников, но и всех лесных территорий. А ведь, помимо этих проблем, существуют еще такие, с которыми необходимо бороться для продвижения и роста лесного производства. Как утверждает Владимир Ярославович Крупчак, одной из главных причин появления проблем в этой сфере является недостаточное поступление инвестиций в развитие новых технологий. Часть денег выделяют, но их катастрофически мало. Это влечет за собой ряд проблем, одной из которых является недоразвитость и отсталость технологий. Для того чтобы повысить цену на отечественную лесную продукцию за границей, необходимо пересмотреть актуальность технологий, и вследствие их усовершенствования поднимется качество самого продукта.