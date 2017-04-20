-50% на все подъемники

ГК "Гора Белая" - единственный горнолыжный комплекс в Свердловской области, который работает в настоящее время!

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