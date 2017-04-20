-50% на все подъемники
20 апреля 2017, 10:55Обществоniona
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Wow-wow! Где снег? НА #ГОРАБЕЛАЯ ГК "Гора Белая" - единственный горнолыжный комплекс в Свердловской области, который работает в настоящее время!Впереди жаркие выходные! С 21 по 23 апреля...
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Wow-wow! Где снег? НА #ГОРАБЕЛАЯ
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Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ГК "Гора Белая" - единственный горнолыжный комплекс в Свердловской области, который работает в настоящее время!
Впереди жаркие выходные!
С 21 по 23 апреля МЕГА-СКИДКА -50% на все подъемники*!
Лови снег! Лови солнце! Лови момент!
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