Что означает форма 6 НДФЛ и каков лимит остатка кассы на малых предприятиях в этом году

С прошлого года была введена необходимость предоставления ежеквартального отчета по новой форме НДФЛ. Её бланк и то, каким образом необходимо осуществлять заполнение данного документа, закреплены приказом ФНС РФ от четырнадцатого октября 2015 года.

Подготовка расчёта имеет порядок, аналогичный налоговым декларациям текущего года. Появление формы 6 ндфл не отменило предоставление организациями отчётов по форме 2-НДФЛ. Обе отчётности должны сдаваться в уполномоченные на то государственные органы, поскольку в новой отчетности показывается полная сумма начисленного и удержанного налога, в то время как форма 2-НДФЛ содержит в себе сведения о налоге на каждого человека, работающего в компании.

Передача бумаг в налоговую инспекцию должна осуществляться с соблюдением установленных правил - не позже последнего числа месяца, идущего за отчётным периодом. Для данной формы таких периодов установлено несколько - квартал, полгода, девять месяцев. Если численность работников не превышает 25 человек, форму можно сдать в письменном виде, если превышает - необходимо предоставить электронную версию. Законодателем предусмотрены и штрафные санкции в следующих случаях:

ошибки в предоставленном документе;

несоответствие формы отчета требованиям закона;

нарушение срока передачи данных в инспекцию.

Форму необходимо сдать даже в том случае, если она нулевая.

Установлен ли нормами закона лимит остатка кассы на 2017 год для малых предприятий? Как известно, такой лимит - это определенное ограничение на оставление в кассе предприятия денежных средств после завершения рабочего дня. Но оно не затрагивает малые предприятия и индивидуальных предпринимателей - указанные субъекты могут либо самостоятельно определить для себя какую-то границу, либо не устанавливать её и записывать в качестве остатка в кассовой книге всю сумму денежных средств, полученных в течение рабочего дня.