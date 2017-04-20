Изменения в форме ФСС и доступная среда

Современная российская система отчётности в государственные органы претерпевает всё большие изменения. Данные, ранее передаваемые в ФСС, теперь должны передаваться в органы ФНС. Тем не менее данные, затрагиваемые рассматриваемым нами вопросом, должны быть по-прежнему предоставлены в ФСС в установленной форме. Не так давно была утверждена новая форма 4 фсс рф за 1 квартал 2017 года. Помимо титульного листа, в ней содержится шесть страниц. Отчёт в новой форме необходимо предоставить в ФСС к двадцатому и двадцать пятому апреля. В ней остались только сведения о начисленных и уплаченных взносах по основанию травматизма и больничных, также связанных с травмами, полученными в процессе производства, и заболеваниями, являющимися профессиональными. Ранее содержавшиеся в форме данные о страховых взносах по причине временной нетрудоспособности, а также в связи с материнством, совместно с пенсионными и медицинскими взносами будут передаваться в учреждения налоговой системы Российской Федерации. Данная отчетная форма может быть заполнена как вручную, так и с помощью электронных средств.

В каждую строку и графы, которые ей соответствуют, необходимо вписать только один показатель. Если какие-либо предусмотренные показатели отсутствуют, на их месте ставят прочерк. Все страхователи должны предоставить титульный лист и таблицы 1, 2, 5, остальные таблицы заполняются при наличии данных.

Никогда не задумывались о том, как осуществляется учет объектов в рамках программы доступная среда? Поскольку в Российской Федерации была запущена программа «Доступная среда», учреждения в сфере образования стали получать государственные субсидии на приобретение специализированных средств и оборудования. Но бухгалтерский работник может столкнуться с такой задачей впервые, что несколько осложняет процесс учёта.

Здание признается доступным в том случае, если оно оборудовано пандусами и пассажирскими лифтами в соответствии с нормативными требованиями, закрепленными в нормах закона. Количество и виды используемых средств облегчения доступа в здание подробно расписаны. Так, указывается, что при перепаде высоты не более трех метров достаточно установки пандуса. Если же данный перепад в своей высоте превышает три метра, то требуется установка более серьезных технических средств - электрических подъемных платформ либо лифтов, а также иных средств, облегчающих передвижение.