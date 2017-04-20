Коллектор угрожал жительнице Нижнего Тагила: прокуратура организовала проверку
20 апреля 2017, 08:20Общество
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В Нижнем Тагиле одна из местных жительниц пожаловалась на коллектора, который угрожал ей за долги её отчима. В настоящее время прокуратора по этому факту проводит проверку.
Сюжеты: Нижний Тагил
Один из разговоров тагильчанке удалось записать, с этими материалами она обратилась в полицию. После подачи заявления ей посоветовали обратиться к участковому, который обещал заняться делом «на днях».
Известно, что прокуратура намерена провести проверку не только в отношении коллектора, но и в отношении полиции. Сотрудникам предстоит разобраться, насколько чётко органы отреагировали на обращение местной жительницы, передает Regnum.
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