Квартиры в новостройках с видом на Неву

Одной из первых ассоциаций при упоминании Санкт-Петербурга является река Нева, на которой построен город. Купить квартиру на набережной Невы – несбыточная мечта многих петербуржцев и гостей города.

Доступность видовых квартир

Покупатели привыкли, что квартиры, из окон которых открываются живописные картины на Неву, стоят дорого. Для многих это несбыточная мечта и такие предложения даже не рассматриваются при выборе нового жилья.

Нева виднеется из окон многих домов в центре города. Но и цена за достойный пейзаж из окон элитной недвижимости будет высокой. Сэкономить можно, если выбирать квартиру от застройщика. Но предложение в центре северной столицы новых домов ограничено, поскольку свободных для строительства территорий не осталось.

На окраинах Санкт-Петербурга есть предложения в новостройках комфорт-класса, где предлагается жилье с видом на Неву – жилой комплекс «Живи! В Рыбацком». Но присмотреть квартиры в строящемся проекте комплексного освоения территории стоит не только за красивые пейзажи, но и за:

Строительство социальной инфраструктуры внутри квартала – четыре детских садика и две школы;

Выбор планировок и типов квартир – от студий до трехкомнатных;

Реализация по 214-ФЗ, что обеспечивает дополнительные гарантии для покупателя;

Коммерческие помещения на первых этажах жилых домов;

Квартиры с полной отделкой;

Хорошая экологическая обстановка;

Кирпично-монолитные дома обладают повышенными свойствами тепло- и звукоизоляции;

Для автомобилей предусмотрены подземные паркинги с эксплуатируемой кровлей, что сэкономит пространство, позволяя оптимально благоустроить двор;

На придомовой территории появятся детские и спортивные площадки;

Доступные цены;

Возможность приобретения в рассрочку и по ипотеке (в том числе по военной ипотеке).

Транспортная доступность проекта хорошая, несмотря на то, что это спальный район. Всего 10 минут общественным транспортом позволят добраться до станции метрополитена «Рыбацкое». Правительство разрабатывает планы по осуществлению проекта линии скоростного трамвая в данную локацию, что значительно улучшит транспортное сообщение.