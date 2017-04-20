Открываем весенние сезоны вместе с «Галамарт». Фотоконкурс и народная акция «9-19-29»
Весна, как известно, время обновлений. Вместе с природой и мы начинаем свои новые сезоны. Сеть магазинов постоянных распродаж «Галамарт» открывает свои двери для новых, по-настоящему народных акций, таких как всё по «9-19-29» рублей, аналогов которым нет.
Огромный ассортимент товаров в «Галамарте», более 7000 тысяч, позволит найти всё, что нужно для каждого члена семьи. Домашняя утварь, посуда, инструменты, бытовая химия, канцелярские товары, в «Галамарте» вы найдете всё и без ущерба для семейного бюджета.
С каждым днем весенняя погода всё более располагает к отдыху на природе, и
вместе с началом весенних сезонов сеть народных магазинов «Галамарт» предлагает всё для этого необходимое!
Разумная и экономная покупка становится хорошей привычкой. В наших магазинах не нужно копить бонусы и ждать скидок. «Галамарт» заботится о том, чтобы бы вы без проблем могли приобрести нужные вам вещи. Зачем платить больше за товар, который не отличается по своим качествам и характеристикам от дорогостоящих аналогов. Не дай себя обмануть, покупай дешевле в «Галамарт»!
Тем более, что сейчас действует акция - все по «9-19-29 рублей»!
Также, делая приятные покупки, у вас есть возможность поучаствовать в народном фотоконкурсе «Галамарт для всех», где главный приз – поездках для двоих в Сочи! А каждую неделю авторам самых креативных фотографий «Галамарт» подарит любые товары на сумму 2000 рублей!
Все желающие от мала до велика могут побороться за приз, сделав веселую и креативную фотографию в любом нашем магазине.
Лучшие фотографии участников фотоконкурса увидят миллионы людей на страницах любимых Instagram-блогеров. Не забудь отметить свои фотографии #галамартдлявсех, #конкурсгаламарт, #галамарт, #ГАЛАмур. ВАЖНО: Участвовать в конкурсе будут только те фото, которые отмечены всеми хэштегами!
Все подробности о конкурсе здесь: http://galamart.ru/news/konkursy/278645/.
Встречайте весну во всеоружии! Вместе с «9-19-29»!
Участвуй в конкурсе и выиграй «поездку в лето» вместе с «Галамарт»!
Наш сайт www.galamart.ru
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