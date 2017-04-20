Тагильчанин попался на незаконной торговле сим-картами: ему выписан штраф
20 апреля 2017, 12:25Общество
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Жителя Нижнего Тагила привлекли к административной ответственности за незаконную реализацию сим-карт.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе проверочной закупки правоохранители города выявили торговца сим-картами сотовых операторов через интернет. Они договорились с ним о встрече и приобрели у него 20 сим-карт по 100 руб. за штуку.
Молодой человек оказался студентом, ранее к ответственности не привлекался. На него составлен протокол об административном правонарушении.
С 2014 года, сообщается на сайте МВД области, продажа сим-карт вне стационарных объектов запрещена.
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