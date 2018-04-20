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Новости Нижнего Тагила

Замначальника МВД РФ по Свердловской области Олег Курач покинул свою должность

20 апреля 2018, 09:30Добавить новость
город,полиция,работа,Россия,Свердловская область,МВД,полковник,заместитель
В областной полиции произошли кадровые перестановки. На место заместителя начальника полиции главка Олега Курача пришёл экс-начальник центра по борьбе с экстремизмом Александр Бутаков.

Соответствующий приказ вышел 18 апреля. На место заместителя начальника пришёл опытный офицер Александр Бутаков, который многие годы боролся с проявлениями экстремизма на Среднем Урале, уверяют в пресс-службе МВД.

Олег Курач покинул должность по выслуге лет, теперь он уйдёт на заслуженный отдых, передает Валерий Горелых, начальник пресс-службы МВД региона. Должность Олег Алексеевич Курач занимал с осени 2016 года, передаёт издание «Znak.com».

На место Бутакова временно назначили полковника полиции Игоря Талдыкина, которого характеризуют как не менее опытного сотрудника, много лет посвятившего борьбе с преступностью в регионе, в частности в Каменске-Уральском.

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