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Новости Нижнего Тагила

Два жителя Кировграда убили знакомого и его отца из-за 2 бутылок браги (ФОТО)

20 апреля 2018, 06:35Добавить новость
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Против двух жителей Кировграда вынесено обвинение в убийстве по предварительному сговору, попытке угона автомобиля и поджоге. Все эти преступления, по мнению следствия, подозреваемые совершили в стремлении найти брагу.

В ночь на 13 декабря 2016 года два жителя Кировграда собрались, чтобы распить спиртные напитки. После того, как алкоголь закончился, они решили отправиться в дом к мужчине, который ранее приносил им браги, и попросить ещё.

Пострадавший и его отец отказались дать им спиртное, вследствие чего, между обвиняемыми и пострадавшими произошёл конфликт. Двое мужчин набросились на хозяина дома и его отца и при помощи ножки от табурета и ножа нанесли множественные телесные повреждения, из-за которых жертвы погибли на месте.


В доме убитых нападавшие обнаружили 2 бутылки браги и ключи от автомобиля. Чтобы сокрыть своё преступление, подозреваемые попытались поджечь дом, но пламя не разгорелось. Попытка завести автомобиль тоже не удалась, после чего мужчины скрылись с места преступления.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал обоих мужчин виновными и назначил им наказание в виде 20 и 14 лет лишения свободы в колонии строго режима с испытательным сроком в 1 год.


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Фото: СУ СК России по Свердловской области
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