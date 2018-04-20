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Два жителя Кировграда убили знакомого и его отца из-за 2 бутылок браги (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два жителя Кировграда убили знакомого и его отца из-за 2 бутылок браги (ФОТО)

20 апреля, 06:35Общество
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