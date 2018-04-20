Кузнец из Нижнего Тагила принял участие в создании памятника погибшим в Кемерово
20 апреля, 16:45Общество
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Тагильский кузнец Юрий Згут отправил в Ульяновск кованые вишенки, сделанные для памятника погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Ульяновске идет работа по созданию пятиметрового кованого дерева в память о трагедии в Кемерово. Памятник создается в Ульновске. Кузнецов со всей России призвали принять участие в работе и отправить в Ульяновск кованые вишенки, которые будут символизировать потерянные жизни.
Ульяновский кузнец Александр Романов подчеркнул, что вишня будет отсылать не к названию торгового центра, а к тому, что дети - это вишенки в наших жизнях. Более 50 мастеров откликнулись на призыв ульяновцев. Среди них оказался и тагильский кузнец Юрий Згут. Первые посылки уже добрались до Ульяновска, отмечает «Тагильский рабочий».
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