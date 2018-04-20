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Кузнец из Нижнего Тагила принял участие в создании памятника погибшим в Кемерово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кузнец из Нижнего Тагила принял участие в создании памятника погибшим в Кемерово

20 апреля, 16:45Общество
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